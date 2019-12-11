بـ 5 جنيهات .. تخلصى من تشقق الكعبين

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مكونات وصفة الملح وبيكربونات الصوديوم

المقادير ..

ملح.

ماء ورد.

بيكربونات الصوديوم.

قرنفل.





الطريقة:

تخلط المكونات كلها معا. وتوضع فى وعاء من الماء الدافئ.

ضعي قدمك فى الماء لمدة ساعة كاملة.

اغسلى قدمك بالماء البارد بعد ذلك.





وصفة الملح والحليب مجفف





1/2 كوب من الحليب المجفف

1/2 كوب من ملح إبسوم

2 ملعقة كبيرة من البابونج المجفف.





كيف تطبقين الوصفة:





في وعاء اخلطي جميع مكوناتك واملأ الحوض بالماء الساخن وضعي 1/2 ملعقة من البابونج في الحوض وانقعي قدميك واستمتعى لمدة 20 دقيقة وقومى بتجفيف قدميك بمنشفة ناعمة وفرك المحلول.





يمكنك بعد ذلك إرتداء جراب ودهن القدم بالقليل من زيت الجوجوبا وغسلها فى صباح اليوم التالى ويمكنك تطبيق ذلك يوميا وستدهشين بالنتيجة.





وصفة قشور الموز والسكر البنى





كل ما تحتاجين لتطبيق الوصفة





قشر موز مجفف ومطحون

ملعقة من السكر البنى





طريقة تطبيق الوصفة ..





امزجي السكر البنى وقشر الموز وافركى العجينة بلطف على قدميك ، بما في ذلك الأظافر الظفر وجوانب إصبع القدم.. واتركيها لمدة 20 دقيقة ثم تشطف قدميك بالماء الفاتر.



