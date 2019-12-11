أحلى من المحلات.. قدمي الكيك بطريقة مختلفة وبتكلفة أقل

أطفالك يعشقون تناول الحلويات يمكنك تحضيرها بطريقة سهلة وسريعه إليك طريقة تحضير البراونيز كيك على طريقة الشيف إلهام فتحى
المقادير لتحضير كيكة البراونيز
1 ½ كوب سكر
1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
3/4 كوب زبدة طرية
3/4 كوب كاكاو بودرة
1/4 ملعقة صغيرة ملح
3/4 كوب دقيق
1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
ملعقة صغيرة فانيلا
3 بيض
طريقة التحضير
ادهني صينية فرن بالزبدة والدقيق
فى وعاء وذوبي الزبدة ثم اخليطها فى المضرب الكهربائى مع السكر و البيض و الفانيلا و أضيفى الكاكو و القرفة والدقيق و الملح و اخلطي حتى تتجانس المكونات
صبي الخليط في الصينية وادخليها للفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج ثم اخرجي الكيك من الفرن