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مرأة

أحلى من المحلات.. قدمي الكيك بطريقة مختلفة وبتكلفة أقل

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:25 ص
برونيز
برونيز
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لمياء الياسين
أطفالك يعشقون تناول الحلويات يمكنك تحضيرها بطريقة سهلة وسريعه إليك طريقة تحضير البراونيز كيك على طريقة الشيف إلهام فتحى 

المقادير لتحضير كيكة البراونيز

1 ½ كوب سكر
1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
3/4 كوب زبدة طرية
3/4 كوب كاكاو بودرة
1/4 ملعقة صغيرة ملح
3/4 كوب دقيق
1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
ملعقة صغيرة فانيلا
3 بيض

طريقة التحضير

ادهني صينية فرن بالزبدة والدقيق 
فى وعاء وذوبي الزبدة ثم اخليطها فى المضرب الكهربائى مع السكر و البيض و الفانيلا و أضيفى الكاكو و القرفة والدقيق و الملح و اخلطي حتى تتجانس المكونات 
صبي الخليط في الصينية وادخليها للفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج ثم اخرجي الكيك من الفرن
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