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أخبار العالم

الشرطة الأمريكية: إطلاق نار داخل مبنى بـ نيوجيرسي.. ومقتل عدد من الأشخاص

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:41 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن عمدة نيوجيرسي الأمريكية، ستيفين فولوب، عن مقتل عدد من الأشخاص داخل مبنى في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بسبب إطلاق نار.

ولم يكشف عمدة الولاية أي تفاصيل أخرى حول الحادث.

وكان ضابط شرطة قتل، وأصيب 3 آخرون، في حادث إطلاق نار وقع بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وقالت السلطات الأمريكية إن عددا من المسلحين تحصنوا في أحد المتاجر بالولاية، وسط وقوع ضحايا.

وقال جيمس شيا مدير إدارة السلامة العامة إنه لا يوجد ما يشير إلى الإرهاب في حادث إطلاق النار في جيرسي سيتي.
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