ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كل الموجود موديل 2020.. الغرف التجارية: لا تضارب في أسعار السيارات بالسوق.. فيديو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:09 ص
السيارات
السيارات
Advertisements
هاني حسين
قال نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن كل السيارات المتواجدة في السوق موديل 2020، ولا توجد سيارات موديل 2019، مضيفاً: "موديل السيارة يتغير في شهر يوليو وأغسطس من كل عام".

وأضاف نور الدين درويش في حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن قرار "زيرو جمارك" كان في بداية عام 2019 طبقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، وكان مطلوبا إحداث خفض بنسبة 30% من القيمة الجمركية للسيارات.

وتابع رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرفة التجارية: "لا يوجد تضارب في سعر السيارات داخل السوق، والسيارة تعتبر أدق سلعة يمكن التحكم في سعرها لأن سعرها معروف والجمرك الخاص بها معروف".

وأكمل نور الدين درويش: "استيراد السيارة بدون الوكيل؛ أغلى من استيرادها عن طريق الوكيل، والاستيراد الشخصي أو عن طريق شركات غير معتمدة به خطر كبير".
Advertisements

ترشيحاتنا

أردوغان يتراجع.. الرئيس التركي يرسل وفدا لعدوه الجديد لهذا السبب

رسمياً.. إقالة كارلو أنشيلوتي من تدريب نابولي

بـ 18 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق في مصنع للسيارات بالشرقية

تريند الفن | حقيقة زواج حلا شيحة.. انهيار إلهام شاهين وليلى علوي في جنازة سمير سيف

زوجة عماد متعب تبهر السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير برفقة تمارا.. صور

كل الموجود موديل 2020.. الغرف التجارية: لا تضارب في أسعار السيارات بالسوق.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجآت عن عمال محاجر المنيا.. اليومية 100 جنيها وتعمل بدون ترخيص.. والدولة تتجه للتقنين

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضراوات وتارت بالجيلي