كل الموجود موديل 2020.. الغرف التجارية: لا تضارب في أسعار السيارات بالسوق.. فيديو

قال نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن كل السيارات المتواجدة في السوق موديل 2020، ولا توجد سيارات موديل 2019، مضيفاً: "موديل السيارة يتغير في شهر يوليو وأغسطس من كل عام".





وأضاف نور الدين درويش في حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن قرار "زيرو جمارك" كان في بداية عام 2019 طبقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، وكان مطلوبا إحداث خفض بنسبة 30% من القيمة الجمركية للسيارات.





وتابع رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرفة التجارية: "لا يوجد تضارب في سعر السيارات داخل السوق، والسيارة تعتبر أدق سلعة يمكن التحكم في سعرها لأن سعرها معروف والجمرك الخاص بها معروف".



