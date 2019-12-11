دوري أبطال أوروبا.. بنفيكا يفوز بثلاثية.. وليون يقلب تأخره بهدفين إلى تعادل .. فيديو

فاز بنفيكا البرتغالي على زينيت سانت بطرسبرج الروسي فى المباراة التى أقيمت على ملعب "دا لوز"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا فيما إنتهت مباراة ليون و لايبزج بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.





شهد الشوط الأول من مباراة بنفيكا و زينيت العديد من محاولات الفريقين لإحراز هدف التقدم، إلا أن جميعها باءت بالفشل لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.





وفى الشوط الثانى فتحت دفاعات زينت أمام مهاجمى بنفيكا ليحرز جفرانكو سيرفي الهدف الأول فى اللقاء فى الدقيقة السابعة والأربعين ثم عزز لويس ميغيل النتيجة وأحرز الهدف الثانى من ركلة جزاء سددها بنجاح فى الدقيقة الثامنة والخمسين واختتم سردار ازمون النتيجة وأحرز هدف بالخطأ فى مرماه لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.





على الجانب الآخر بعد إنهاء الشوط الأول بتقدم فريق لايبزج بهدفين مقابل لا شىء أحرزهما إيميل فورسبرج فى الدقيقة التاسعة عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة لاعب لايبزج داخل منطقة الجزاء ثم احتسب الحكم من جديد ركلة جزاء أخرى لـ لايبزج تصدى لها تيمو فيرنير ليحرز الهدف الثانى فى مرمى ليون فى الدقيقة الثالثة والثلاثين من زمن الشوط الأول.





وعاد بعد ذلك ليون للمباراة فى الشوط الثانى ليتعادل فى النتيجة بعد إحراز حسام عوار الهدف الأول فى الدقيقة الخمسين وعادل ممفيس ديباي النتيجة فى الدقيقة الثمانين من زمن الشوط الثانى.



