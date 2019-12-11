حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 11 /12 /2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم خدمة حظك اليوم الاربعاء 11 -12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.





الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا واجتماعيا: تمدك الأفلاك بروح مرحة وتكتشف بداخلك طاقات جديدة تساعدك على الاقتراب ممن حولك.

ماليا ومهنيا: القمر في صفك ويساعدك على اقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة





الثور

من 21/4 إلى 21/5





مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تضاعف تركيزك تجنبا للوقوع في أخطاء.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمدك بالقدرة على التأثير في الجنس الآخر باقتدار وعموما تستخدم منطقا سليما





الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا: يعدك الفلك بالسعادة والقوة وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة.

مهنيا: القمر في برجك يعمل لصالحك ويساعدك على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك.





السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا.

مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بأن تراقب في صمت وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكون رأيا صائبا.





الأسد

من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم لإظهار إخلاصا لمن تحب ولمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم.

ماليا ومهنيا: اليوم تبدو جاهزا بحجج قوية وتستطيع أن تصل لأهدافك.





العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا واجتماعيا: من الأفضل اليوم أن تتحكم في انفعالاتك وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للآخر.

مهنيا: القمر في مربع برجك.. يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك.





الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا وعائليا: تساعدك الأفلاك أن تجد حلولا كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ مما يجعل اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك.





العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك لتحارب من أجل التقدم وتحمي نفسك ومصالحك وتحقق مكاسب.





القوس

من 23/11 إلى 21/12

عاطفيا وصحيا: القمر في مواجهة برجك ويطالبك الفلك باعتماد اللباقة وعليك بتوخي الحيطة والحذر وتجنب السرعة في الحركة والقيادة.

مهنيا وماليا: تستطيع أن تتغلب على المعوقات بإصرارك وباحترامك لحقوق الآخرين.





الجدي

من 22/12 إلى 20/1

اجتماعيا وعاطفيا: يساعدك الفلك اليوم أن تتفهم وجهات النظر المختلفة، وأن تضع حلولا جذرية للصراعات.

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يساعدك على استثمار جهودك، وتتوصل لمعلومات مفيدة وتكتسب خبرات.





الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بأهمية الحب بالنسبة لك فلا تتردد في إعلان مشاعرك.

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. الشمس وعطارد في منزل الحظ ويجعلك ذلك مؤثرا وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.





الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس ويجب أن تفكر مليًا في العواقب المترتبة على كل تصرف.