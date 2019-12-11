حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 11 /12 /2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم خدمة حظك اليوم الاربعاء 11 -12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: تمدك الأفلاك بروح مرحة وتكتشف بداخلك طاقات جديدة تساعدك على الاقتراب ممن حولك.
ماليا ومهنيا: القمر في صفك ويساعدك على اقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تضاعف تركيزك تجنبا للوقوع في أخطاء.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمدك بالقدرة على التأثير في الجنس الآخر باقتدار وعموما تستخدم منطقا سليما
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: يعدك الفلك بالسعادة والقوة وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة.
مهنيا: القمر في برجك يعمل لصالحك ويساعدك على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا.
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بأن تراقب في صمت وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكون رأيا صائبا.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم لإظهار إخلاصا لمن تحب ولمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم.
ماليا ومهنيا: اليوم تبدو جاهزا بحجج قوية وتستطيع أن تصل لأهدافك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: من الأفضل اليوم أن تتحكم في انفعالاتك وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للآخر.
مهنيا: القمر في مربع برجك.. يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا وعائليا: تساعدك الأفلاك أن تجد حلولا كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ مما يجعل اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك لتحارب من أجل التقدم وتحمي نفسك ومصالحك وتحقق مكاسب.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا وصحيا: القمر في مواجهة برجك ويطالبك الفلك باعتماد اللباقة وعليك بتوخي الحيطة والحذر وتجنب السرعة في الحركة والقيادة.
مهنيا وماليا: تستطيع أن تتغلب على المعوقات بإصرارك وباحترامك لحقوق الآخرين.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
اجتماعيا وعاطفيا: يساعدك الفلك اليوم أن تتفهم وجهات النظر المختلفة، وأن تضع حلولا جذرية للصراعات.
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يساعدك على استثمار جهودك، وتتوصل لمعلومات مفيدة وتكتسب خبرات.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بأهمية الحب بالنسبة لك فلا تتردد في إعلان مشاعرك.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. الشمس وعطارد في منزل الحظ ويجعلك ذلك مؤثرا وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس ويجب أن تفكر مليًا في العواقب المترتبة على كل تصرف.
مهنيًا واجتماعيًا: اليوم يطالبك الفلك بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة وتمحيص.