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فن

أجمل الناس.. منذر رياحنة رفقة جمال سليمان وإياد نصار.. شاهد

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:19 ص
منذر رياحنة وجمال
منذر رياحنة وجمال سليمان واياد نصار
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محمد بدران
نشر الفنان منذر رياحنة، صورة، عبر حسابه على "إنستجرام"، من حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة .

وظهر منذر رياحنة بصحبة الفنان جمال سليمان وإياد نصار وعلق عليها "مع أجمل الناس".

يُذكر ان آخر أعمال منذر رياحنة فى الدراما المصرية مسلسل "أبو عمر المصري"، المأخوذ عن روايتين للكاتب عز الدين فشير، وتم دمجهما معًا، وتدور أحداثه حول شخصية "فخر"، الذى يتحول من محامٍ يدافع عن الفقراء إلى عضو فى تنظيم داعش الإرهابى.

مسلسل "أبو عمر المصري" من بطولة أحمد عز، وأروى جودة، ومنذر رياحنة، وأمل بوشوشة وعارفة عبد الرسول ومحمد سلام، سيناريو وحوار مريم ناعوم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجناينى.

وانضم منذر رياحنة مؤخراً إلى ابطال فيلم "ماكو" والذى يشارك فى بطولته ناهد السباعى ومنة فضالى.
أجمل الناس.. منذر رياحنة رفقة جمال سليمان وإياد نصار.. شاهد
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