كريم عفيفي رفقة أحمد السقا ومحمد ممدوح: صورة فخمة

نشر الفنان كريم عفيفي، نجم مسرح مصر، صورة جديدة له، عبر حسابه على «انستجرام».





وظهر كريم عفيفي في الصورة برفقة النجم احمد السقا ومحمد ممدوح وعلق قائلًا: "صورة فخمة".. ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.





وأعلن النجم أشرف عبدالباقي، جمهور فرقة "مسرح مصر" بأن الموسم السابع للعروض، والذي سينطلق خلال موسم عيد الأضحى سيكون الأخير للفرقة، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضًا خلال ستة مواسم سابقة، ما أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.





وأسس الفنان الكبير أشرف عبدالباقي فرقة "مسرح مصر" بمُشاركة نخبة من نجوم المُستقبل، قدموا على مدار السنوات الأربع الماضية عبر شاشة إم بي سي مصر.



