ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ليفربول يحرج قطر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:46 ص
ليفربول يطالب بالتحقيق
ليفربول يطالب بالتحقيق في وفاة العمال المهاجرين في قطر
Advertisements
رحيم يسري
دعم نادي ليفربول الإنجليزي دعوات مجموعات حقوق الإنسان بشأن إجراء تحقيقات شاملة في مقتل العمال المهاجرين في قطر، وذلك قبل أن يتوجه الفريق إلى الدوحة الأسبوع المقبل للمشاركة في كأس العالم للأندية.

كما سعى بيتر مور المدير التنفيذي لفريق ليفربول ، للحصول على تأكيدات من "اللجنة العليا" في قطر ، التي تنظم البطولة إضافة إلى كأس العالم 2022 ، بشأن التقدم الذي تم إحرازه في التحقيقات في مقتل عاملين أجانب من عمال بناء ملاعب المونديال، وفقا لصحيفة "الجارديان".

وتقول الصحيفة إن المسؤول بالنادي أوضح موقف ليفربول في رسالة إلى منظمة "فير سكوير" الحقوقية، حيث طلب منها نشر بيانا عاما بشأن قلقهم من أوضاع العمال وحقوقهم في قطر، وتسليط الضوء على مخاطر الحرارة الشديدة والرطوبة على العاملين في مشاريع البناء الضخمة.

وأشارت في البيان إلى الفحوصات الطبية التي نُشرت في يوليو عن وفاة العمال النيباليين في قطر والتي خلصت إلى أن "زيادة الوفيات بسبب الأمراض القلبية والأوعية الدموية خلال الفترات الحارة على الأرجح أن تكون بسبب الإجهاد الحراري الشديد".

وسلطت المنظمة الحقوقية الضوء على وفاة العامل النيبالي روتشاندرا رومبا ، 24 عامًا ، في يونيو، وذلك خلال عمله في بناء ملاعب كأس العالم.

وقال مور في رده إن ليفربول سعى إلى الحصول على تأكيدات تفصيلية عن خلفية الوفاة من اللجنة العليا بشأن التحقيق في وفاة رومبا والتقدم المحرز في تعويض زوجته وابنهما البالغ من العمر6 سنوات. 

وعقب نقل نقل المكان المخصص لفريق ليفربول إلى استاد خليفة الدولي ، قال مور إنهم ناقشوا أيضًا مع اللجنة العليا التحقيق الجاري في وفاة عامل البناء البريطاني زاك كوكس في يناير 2017.

كما شدد النادي الإنجليزي على ضوروة التحقيق في أي وفيات غير مبررة بشكل شامل، وأن العائلات المتضررة يجب أن تحصل على العدالة التي تستحقها، مطالبا بمعاملة العمال بالاحترام والالتزام بدفع الأجور.

وقال نيكولاس مكجيهان مدير المنظمة الحقوقية إنه يرحب باشترك ليفربول في تعبيرهم المفصل عن دعمهم للتحقيقات في وفيات العمال وتعويضات للعائلات، وأوضح أن ليفربول أظهر موقفه بوضوح أكثر من الفيفا وجميع رعاته مجتمعين، وفقا للصحيفة الإنجليزية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سبب رفض ليفربول الإقامة في الفنادق القطرية .. وتحذير تميم من التقاط صور مع محمد صلاح

الفيفا يبدأ عملية بيع تذاكر اللحظة الأخيرة لـ مونديال الأندية في قطر

الاحتكار مستمر.. بي إن سبورت تحصل على بث حصري لـ كأس العالم للأندية نسختين مقبلتين

ترشيحاتنا

753 جنيها لـ عيار 24.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء

الأهلي يستجيب لطلبات "كاف" ويقدم مستندات مخالفة حكم مباراة النجم الساحلي للقانون

أول تعليق من يورجن كلوب على هدف صلاح المميز فى دوري الأبطال

الاستمرار في الغلط غلط.. ضاحي خلفان : قطر تتخوف من المصالحة الخليجية حفاظا على إسرائيل

محمود الخطيب يطير إلى باريس| اعرف السبب

جالسة على سرير .. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بالأسود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجآت عن عمال محاجر المنيا.. اليومية 100 جنيها وتعمل بدون ترخيص.. والدولة تتجه للتقنين

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضراوات وتارت بالجيلي