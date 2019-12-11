ليفربول يحرج قطر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

دعم نادي ليفربول الإنجليزي دعوات مجموعات حقوق الإنسان بشأن إجراء تحقيقات شاملة في مقتل العمال المهاجرين في قطر، وذلك قبل أن يتوجه الفريق إلى الدوحة الأسبوع المقبل للمشاركة في كأس العالم للأندية.





كما سعى بيتر مور المدير التنفيذي لفريق ليفربول ، للحصول على تأكيدات من "اللجنة العليا" في قطر ، التي تنظم البطولة إضافة إلى كأس العالم 2022 ، بشأن التقدم الذي تم إحرازه في التحقيقات في مقتل عاملين أجانب من عمال بناء ملاعب المونديال، وفقا لصحيفة "الجارديان".





وتقول الصحيفة إن المسؤول بالنادي أوضح موقف ليفربول في رسالة إلى منظمة "فير سكوير" الحقوقية، حيث طلب منها نشر بيانا عاما بشأن قلقهم من أوضاع العمال وحقوقهم في قطر، وتسليط الضوء على مخاطر الحرارة الشديدة والرطوبة على العاملين في مشاريع البناء الضخمة.





وأشارت في البيان إلى الفحوصات الطبية التي نُشرت في يوليو عن وفاة العمال النيباليين في قطر والتي خلصت إلى أن "زيادة الوفيات بسبب الأمراض القلبية والأوعية الدموية خلال الفترات الحارة على الأرجح أن تكون بسبب الإجهاد الحراري الشديد".





وسلطت المنظمة الحقوقية الضوء على وفاة العامل النيبالي روتشاندرا رومبا ، 24 عامًا ، في يونيو، وذلك خلال عمله في بناء ملاعب كأس العالم.





وقال مور في رده إن ليفربول سعى إلى الحصول على تأكيدات تفصيلية عن خلفية الوفاة من اللجنة العليا بشأن التحقيق في وفاة رومبا والتقدم المحرز في تعويض زوجته وابنهما البالغ من العمر6 سنوات.





وعقب نقل نقل المكان المخصص لفريق ليفربول إلى استاد خليفة الدولي ، قال مور إنهم ناقشوا أيضًا مع اللجنة العليا التحقيق الجاري في وفاة عامل البناء البريطاني زاك كوكس في يناير 2017.





كما شدد النادي الإنجليزي على ضوروة التحقيق في أي وفيات غير مبررة بشكل شامل، وأن العائلات المتضررة يجب أن تحصل على العدالة التي تستحقها، مطالبا بمعاملة العمال بالاحترام والالتزام بدفع الأجور.



