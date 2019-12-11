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رياضة

أول تعليق من يورجن كلوب على هدف محمد صلاح العالمي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:22 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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نور عادل
أبدى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، إعجابه بالهدف العالمي الذي سجله المحترف الدولي المصري، محمد صلاح، أمس الثلاثاء، في شباك سالزبورج النمساوي، خلال الفوز بهدفين دون رد في ختام دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال يورجن كلوب، في تصريحات نقلها موقع "يويفا" الرسمي: "يا له من هدف، سجل صلاح من أصعب الفرص التي أتيحت له.. قدم مباراة جيدة للغاية، لكنه لم يترجم الفرص التي يسجلها في المعتاد".

وتابع يورجن كلوب: "هذا هدف صعب للغاية، لكنه جاء بشكل مثير".

وعن ظروف المباراة، أوضح يورجن كلوب: "كانت مواجهة صعبة، لكننا نجحنا في التعامل معها، وهذا ما أحبه من فريقي.. سالزبورج تعامل مع المباراة بذكاء، لكننا خلقنا فرصًا خطيرة وليست قليلة.. لقد كانت مواجهة قوية للغاية".

وشدّد يورجن كلوب: "لم يتمكنوا من مواجهة ضغطنا الهجومي في الشوط الثاني".

وأتم يورجن كلوب: "أكن الكثير من الاحترام لسالزبورج، لقد قدموا مباريات رائعة في البطولة، اُنظر لمباراتهم ضدنا في آنفيلد وأمام نابولي وجينك.. كان بإمكاننا أن نأتي إلى هنا ونسيء فهم الموقف، لكني سعيد بذكائنا أمامهم".
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