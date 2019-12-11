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محافظات

اختناق 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر تسرب للغاز في المنصورة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:26 ص
اختناق 3 أشخاص من
اختناق 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر تسرب للغاز في المنصورة
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همت الحسينى
اختنق 3 أشخاص من أسرة واحدة بمدينة المنصورة، نتيجة استنشاقهم غازًا، تسرب من سخان دورة المياه.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يُفيد بورود إشارة للعقيد أحمد الجميلى مامور قسم شرطة أول المنصورة من مستشفي الطوارئ بالمنصورة بوصول 3 أشخاص من أسره واحده مصابين بحالة إختناق ( إدعاء استنشاق غاز ).

وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد حمدى الطنبولى رئيس المباحث لمكان البلاغ تبين ان المصابين هم مصطفي.أ.م.م 45 عاما موظف صيانة بشركة كهرباء طلخا، وزوجته نسرين.ع.م.س 27 عاما ربة منزل، ونجلتهما روان 18 عاما طالبة، ويقيمون بمنطقة أبو الليل بمدينة المنصورة، مصابين بحالة إختناق ( إدعاء استنشاق غاز)، وتلقوا العلاج، وصرحت المستشفى للأخيرة بالخروج؛ لتحسن حالتها.

وبالتحري والفحص؛ تبين أنه في أثناء تواجد الأول في دورة مياه الشقة سكنهم؛ حدثت له حالة إغماء نتيجة استنشاق الغاز بسبب تسربه من السخان، وحال قيام الثانية والثالثة بإخراجه حدثت إصابتهما.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .
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