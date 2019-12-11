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حوادث

6 ملايين جنيه خسائر مبدئية.. ماس كهربائي وراء حريق مصنع سيارات بالشرقية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:58 ص
6 ملايين جنيه خسائر
6 ملايين جنيه خسائر .. سبب حريق مصنع السيارات ببلبيس
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محمد الطحاوي
أكدت مصادر لـ "صدى البلد"، أن الخسائر المبدئية لحريق مصنع السيارات بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بلغت حوالي 6 ملايين جنيه.

وأضافت المصادر، أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي في المصنع.

وكانت الحماية المدنية بمحافظة الشرقية قد دفعت بـ 18 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق شب في مصنع لتصنيع السيارات بالمنطقة الصناعية في بلبيس.

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا يفيد بنشوب حريق في مصنع لتصنيع السيارات بالمنطقة الصناعية ناحية إنشاص الرمل في بلبيس.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بـ 18 سيارة إطفاء وخزانين مياه، للسيطرة على النيران التي امتدت على مساحة كبيرة من المصنع.

فيما أكد مصدر أمنى أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران وقد أسفر عن تلفيات بالمنتجات ومواد التصنيع.

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة مكان الحريق والوقوف على أسباب إندلاعه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
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