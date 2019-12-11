ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول تعليق من رغدة على صورة تظهر شيخوختها

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:03 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة رغدة عن سر الصورة التى التقطت لها وكانت سببًا فى تعرضها لحملة تشويه، على حد قولها.

وقالت رغدة خلال ندوتها فى قصر السينما : "إن هذه الصورة كان هدفها الدخول فى مشروع فنى جديد بالخارج، وكان فريق العمل اقترح عليها أنه يجرب لُوكّ معين، قبل أن يتم الاتفاق على العمل والشخصية، وبالفعل تم تنفيذ هذا الطلب وكنت وقتها مكرمة فى مهرجان الكاثوليكى للسينما، وهو الامر الذى دفع الكثير من وسائل الإعلام للصيد فى الماء العكر، وبدأوا رحلة التشويه من خلال «الشيخوخة تزحف على وجه رغدة» وخلافه من العناوين القاسية والتى اعتبرها نوعا من التشويه. 

وأضافت رغدة: "لست من الفنانين الذين يخشون الكبر أو الشيخوخة لاني أومن بأن الإنسان لابد أن يمر بهذه المراحل مهما كان، ولا بد أن يعيشها، وانا من هؤلاء الناس الذين يحبون عيش كل مرحلة، ولكن دون ان اتعرض الى حملة التشويه. 

وأوضحت رغدة : "إننى لم أخضع الى عملية تجميل واحدة؛ لقناعتى أننى احب ان اعيش كل مرحلة فى حياتى امر بها، سواء كانت شيخوخة او شبابا أو غيرها.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد كارثة المنصورة.. الملاهي تسرق فرحة الأطفال بـ شبح الموت

أخبار الرياضة.. سر تأجيل انطلاق قناة الزمالك..عقد خالد بوطيب بـ2.5 مليون دولار.. والأهلي يستجيب لطلبات الكاف

طبيب يخدع المريضات باسم أنجلينا جولي ويرتكب 25 جريمة جنسية.. تفاصيل

محاضر بالفيفا يكشف عن أمر وحيد يمنع الأهلي من ضم كهربا

بـ 18 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق في مصنع للسيارات بالشرقية

مي عمر تخرج عن صمتها وترد بقوة على ياسمين صبري ونسرين أمين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجآت عن عمال محاجر المنيا.. اليومية 100 جنيها وتعمل بدون ترخيص.. والدولة تتجه للتقنين

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضراوات وتارت بالجيلي