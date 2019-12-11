أول تعليق من رغدة على صورة تظهر شيخوختها

كشفت الفنانة رغدة عن سر الصورة التى التقطت لها وكانت سببًا فى تعرضها لحملة تشويه، على حد قولها.





وقالت رغدة خلال ندوتها فى قصر السينما : "إن هذه الصورة كان هدفها الدخول فى مشروع فنى جديد بالخارج، وكان فريق العمل اقترح عليها أنه يجرب لُوكّ معين، قبل أن يتم الاتفاق على العمل والشخصية، وبالفعل تم تنفيذ هذا الطلب وكنت وقتها مكرمة فى مهرجان الكاثوليكى للسينما، وهو الامر الذى دفع الكثير من وسائل الإعلام للصيد فى الماء العكر، وبدأوا رحلة التشويه من خلال «الشيخوخة تزحف على وجه رغدة» وخلافه من العناوين القاسية والتى اعتبرها نوعا من التشويه.





وأضافت رغدة: "لست من الفنانين الذين يخشون الكبر أو الشيخوخة لاني أومن بأن الإنسان لابد أن يمر بهذه المراحل مهما كان، ولا بد أن يعيشها، وانا من هؤلاء الناس الذين يحبون عيش كل مرحلة، ولكن دون ان اتعرض الى حملة التشويه.



