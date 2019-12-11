ما السبب .. عروس تعرض خاتم زفافها للبيع قبل الفرح بـ25 يوما

لا تراهن على حبك في قلبها إذا قمت بأفعال لا تثبت حبك لها ، فإن حواء تمتلك القدرة على الإطاحة بك و بكل ذكرياتك في طرفة عين و لن تنظر إلى الخلف أبدا .



نشرت إحدى الفتيات عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة لدبلة الخطوبة الخاصة بها و كتبت عليها للبيع ، الأمر الذي أدهش أصدقائها لأنها كانت تحضر لحفل الزفاف الذي كان المفروض عقده بعد 25 يوما ، وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" .



صدم أصدقائها عندما شاهدوا الصورة على الفيس بوك ، و طلب البيع الذي كتبته الفتاة ، و علقت الفتاة على الصورة قائلة " لا أمتلك الكثير من الوقت لتضيعه " و كتبت سعر بخس للدبلة معبرة عن إستيائها من تلك العلاقة الفاشلة .



تبين أن خطيب تلك الفتاة قام ببعض المواقف السخيفة أثناء تجهيز حفل الزفاف و طلب منها طلبات غريبة من وجهة نظرها.



و من أبرز تلك الطلبات أنهم لن يسافروا لقضاء إجازة بعد الزفاف و أنهما سيقضون أول أسبوع لزواجهما في منزل والدته مما أثار إستياء الفتاة .