ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ما السبب .. عروس تعرض خاتم زفافها للبيع قبل الفرح بـ25 يوما

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:45 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
لا تراهن على حبك في قلبها إذا قمت بأفعال لا تثبت حبك لها ، فإن حواء تمتلك القدرة على الإطاحة بك و بكل ذكرياتك في طرفة عين و لن تنظر إلى الخلف أبدا .

نشرت إحدى الفتيات عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة لدبلة الخطوبة الخاصة بها و كتبت عليها للبيع ، الأمر الذي أدهش أصدقائها لأنها كانت تحضر لحفل الزفاف الذي كان المفروض عقده بعد 25 يوما ، وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" .

صدم أصدقائها عندما شاهدوا الصورة على الفيس بوك ، و طلب البيع الذي كتبته الفتاة ، و علقت الفتاة على الصورة قائلة " لا أمتلك الكثير من الوقت لتضيعه " و كتبت سعر بخس للدبلة معبرة عن إستيائها من تلك العلاقة الفاشلة .

تبين أن خطيب تلك الفتاة قام ببعض المواقف السخيفة أثناء تجهيز حفل الزفاف و طلب منها طلبات غريبة من وجهة نظرها.

و من أبرز تلك الطلبات أنهم لن يسافروا لقضاء إجازة بعد الزفاف و أنهما سيقضون أول أسبوع لزواجهما في منزل والدته مما أثار إستياء الفتاة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!

بسبب كيت.. الأمير هاري يضحي من أجل أخيه وليام

بالخشب وبين السحاب.. شاب يعرض على حبيبته الزواج بطريقة مجنونة .. فيديو

رد فعل مفاجئ لسيدة بعد اكتشاف خيانة خطيبها | شاهد ماذا قامت به

التالتة تابتة.. نادين الراسي تعلن عن خطبتها رسميا وتعرف على حبيبها

عرض زواج مرعب.. شاب يخطط لعملية سطو مسلح لطلب يد حبيبته | شاهد

ترشيحاتنا

موعد قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

يعيشون الآن في غرفة بسبب الفقر.. طرد أسرة من 10 أفراد من منزلهم ببريطانيا

عيار 18 يسجل 568 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 - 12 - 2019 .. فيديو

اشترى Samsung Galaxy S7 EDGE بـ 3500 جنيه فقط

بعد شائعات الوفاة.. أحمد السعدني يكشف عن الحالة الصحية لوالده .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 10 ثوان| ميس حمدان تشغل إنستجرام بوصلة رقص.. فيديو

مفاجآت عن عمال محاجر المنيا.. اليومية 100 جنيها وتعمل بدون ترخيص.. والدولة تتجه للتقنين

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور