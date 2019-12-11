ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

من داخل حزبه.. نواب يوجهون صفعة لـ جيريمي كوربين قبل الانتخابات

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:52 ص
رئيس حزب العمال جيريمي
رئيس حزب العمال جيريمي كوربين
Advertisements
شيماء مصطفى
أصبح الصراع على أشده بين حزبي المحافظين والعمال، من أجل الفوز بالانتخابات العامة المقرر عقدها غدا الخميس، حيث يحاول كل من بوريس جونسون وجيريمي كوربين كسب عشرات الأصوات، خاصة في دوائرهم، لكن ظهر على عكس المتوقع منتقدين لـ كوربين من داخل حزبه، موجهين دعاية مضادة، ضده، عشية يوم الاقتراع.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، كتب 15 نائبا سابقا في حزب العمال، إعلانًا على صفحة كاملة من المقرر أن ينشر في عدد من الصحف المحلية اليوم، يطالبون فيه عشرات الدوائر الانتخابية بعدم دعم كوربين في الانتخابات.

وجاء في الإعلان، الذي كتبته مجموعة "التيار العام" المناهضة للتطرف: "الكل يريد مجتمعًا أكثر أمانًا وعدلًا. لكن في هذه الانتخابات، فإن حزب العمل مستعد لتقديم العكس".

وأضاف: "كنا جميعًا ناخبين من حزب العمال مدى الحياة كما كنا نواب به أيضًا. نحن سنصوت لأحزاب مختلفة في هذه الانتخابات، لأننا توصلنا إلى القرار الصعب وهو عدم التصويت لحزب العمال".

وتعد هذه المرة ليست الأولى التي يدعو فيها إيان أوستن، زعيم التيار العام، الناخبين إلى هزيمة كوربين في الانتخابات العامة.

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات العامة، غدًا، حيث يتطلع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الحصول على الأغلبية المطلقة لحزبه والتي ستكمنه من تنفيذ اتفاق "بريكست" في الموعد المحدد له في 31 يناير المقبل، حيث أكد أنه "سيقاتل من أجل كل صوت".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل انتخابات بريطانيا.. استطلاع يظهر تقدم حزب بوريس جونسون على المعارضة

من الفائز.. بوريس جونسون Vs كوربين في أول مناظرة من العيار الثقيل

كوربين| رئيس وزراء بريطانيا المحتمل.. عدو السعودية ورجل الإخوان المكروه من المخابرات

رد غير متوقع من ترامب على تحذيرات بوريس جونسون

الشيخ صباح الأحمد يهنئ البحرين بالفوز بـ كأس الخليج.. ونتنياهو يجدد عزمه ضم غور الأردن.. أبرز ما تناولته صحف الكويت

قبل 72 ساعة.. بوريس جونسون يبدأ معركته الانتخابية من داخل معاقل منافسه العمالي

ترشيحاتنا

في 10 ثوان| ميس حمدان تشغل إنستجرام بوصلة رقص.. فيديو

الجميع تعاطف معي.. ضحية واقعة التنمر يكشف رسالته في منتدى شباب العالم | شاهد

هجوم ناري على شيرين عبد الوهاب بسبب تصريح العوانس.. نائبة: أقل من الرد عليها.. وإعلامية كويتية تتنبأ بطلاقها

الصلاة على النبي .. فضلها وعددها

بسبب الثقة الزائدة .. سيدة تصاب بصدمة بعد حلاقة شعرها على يد صديقها .. صور

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 12- 2019 في المحافظات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألوان جذابة.. سعر غير متوقع لمجوهرات ياسمين صبري

بإطلالة جريئة .. تشارليز ثيرون تخطف الأنظار من نيكول كيدمان في العرض الخاص لـ Bombshell

سعر غير متوقع لساعة ياسمين صبري