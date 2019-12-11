من داخل حزبه.. نواب يوجهون صفعة لـ جيريمي كوربين قبل الانتخابات

أصبح الصراع على أشده بين حزبي المحافظين والعمال، من أجل الفوز بالانتخابات العامة المقرر عقدها غدا الخميس، حيث يحاول كل من بوريس جونسون وجيريمي كوربين كسب عشرات الأصوات، خاصة في دوائرهم، لكن ظهر على عكس المتوقع منتقدين لـ كوربين من داخل حزبه، موجهين دعاية مضادة، ضده، عشية يوم الاقتراع.





ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، كتب 15 نائبا سابقا في حزب العمال، إعلانًا على صفحة كاملة من المقرر أن ينشر في عدد من الصحف المحلية اليوم، يطالبون فيه عشرات الدوائر الانتخابية بعدم دعم كوربين في الانتخابات.





وجاء في الإعلان، الذي كتبته مجموعة "التيار العام" المناهضة للتطرف: "الكل يريد مجتمعًا أكثر أمانًا وعدلًا. لكن في هذه الانتخابات، فإن حزب العمل مستعد لتقديم العكس".





وأضاف: "كنا جميعًا ناخبين من حزب العمال مدى الحياة كما كنا نواب به أيضًا. نحن سنصوت لأحزاب مختلفة في هذه الانتخابات، لأننا توصلنا إلى القرار الصعب وهو عدم التصويت لحزب العمال".





وتعد هذه المرة ليست الأولى التي يدعو فيها إيان أوستن، زعيم التيار العام، الناخبين إلى هزيمة كوربين في الانتخابات العامة.



