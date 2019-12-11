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حوادث

يساوم أصحابها على إعادتها.. ضبط لص المواشي في طوخ

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:07 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث مركز طوخ من ضبط لص تخصص في سرقة المواشى من الحظائر ومساومة أصحابها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، أحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق. 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتلقى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من "ممدوح ح م 54 سنة عامل بثلاجة العابد ومقيم كفر الحصافة – دائرة المركز بسرقة رأس ماشية ( جاموس ) من حظيرة المواشي الملاصقة لمنزله. 

وأثناء الفحص وجمع المعلومات ورد اتصال هاتفي للمجني عليه من أحد الأشخاص وقرر له من خلاله إمكانية استعادة رأس الماشية المسروقة نظير مبلغ مالى خمسة آلاف جنيه حيث تم مسايرته وإعداد الأكمنة اللازمة في المكان المحدد لاستلام المبلغ المالي. 

وتم ضبطه وتبين أنه يدعى صابر م ص " صاحب سوبر ماركت ومقيم كفر الحصافة – دائرة المركز وبمناقشته قرر بأن شقيقه وسام الدين مزارع ومقيم ذات العنوان هو مرتكب الواقعة وأنه من أحضر رأس الماشية إليه وطلب منه التفاوض مع المجني عليه لإعادتها نظير مبلغ مالى. 

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهما ضبط رأس الماشية بمسكنهما،  وتم التحفظ عليها كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
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