الأهلي يستدرج وادي دجلة في الدوري

يحل فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على منافسه وادي دجلة اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.





ويسعى فريق الأهلي بقيادة السويسري فايلر المدير الفني لموالصة الانتصارات والنتائج والاداء المبهر سيعا وراء تحقيق لقب الدوري وجاهزية الفريق بدنيا وفنيا لمباريات دوري ابطال افريقيا .





علي جانب اخر يعاني فريق وادي دجلة من النتائج السيئة التى لاحقت الفريق طوال الفترة الماضية وجعلته يتزيل جدول الترتيب، وتعتبر المباراة الفرصة الاخيرة للمدرب تاكيس جونياس مع وادي دجلة .



