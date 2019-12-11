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رياضة

الأهلي يستدرج وادي دجلة في الدوري

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:06 ص
الاهلى ووادي دجلة
الاهلى ووادي دجلة ارشيفية
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عبدالله هشام
يحل فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على منافسه وادي دجلة اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق الأهلي بقيادة السويسري فايلر المدير الفني لموالصة الانتصارات والنتائج والاداء المبهر سيعا وراء تحقيق لقب الدوري وجاهزية الفريق بدنيا وفنيا لمباريات دوري ابطال افريقيا .

علي جانب اخر يعاني فريق وادي دجلة من النتائج السيئة التى لاحقت الفريق طوال الفترة الماضية وجعلته يتزيل جدول الترتيب، وتعتبر المباراة الفرصة الاخيرة للمدرب تاكيس جونياس مع وادي دجلة .

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري، خلف الاتحاد السكندري والمقاولون العرب برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية.
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