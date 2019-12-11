ضبط عاطل بحوزته هيروين وأقراص مخدرة قبل إدخالها لسجين بالقناطر الخيرية

وضبط بحوزتة 2 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر، و89 قرصا مخدرا، أثناء زيارته للسجين "محمد. ب"، المودع بسجن المركز على ذمة القضية رقم 34129 جنايات مركز القناطر الخيرية لسنة 2019م "مخدرات".





وبمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد إدخالها للسجين المذكور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12227 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2019م.

تمكن ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وأقراص مخدرة خلال قيامه بإدخال المضبوطات إلى أحد أصدقائه السجناء بالمركز، وأحيل المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء قيام مأمور وضباط وحدة مباحث مركز القناطر الخيرية بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن المركز، تمكنوا من ضبط "عبد الله. ي"، عاطل، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة.