ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط عاطل بحوزته هيروين وأقراص مخدرة قبل إدخالها لسجين بالقناطر الخيرية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:10 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وأقراص مخدرة خلال قيامه بإدخال المضبوطات إلى أحد أصدقائه السجناء بالمركز، وأحيل المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء قيام مأمور وضباط وحدة مباحث مركز القناطر الخيرية بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن المركز، تمكنوا من ضبط "عبد الله. ي"، عاطل، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وضبط بحوزتة 2 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر، و89 قرصا مخدرا، أثناء زيارته للسجين "محمد. ب"، المودع بسجن المركز على ذمة القضية رقم 34129 جنايات مركز القناطر الخيرية لسنة 2019م "مخدرات".

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد إدخالها للسجين المذكور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12227 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2019م.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

اشتغلت معاه وأنا نجمة مصر الأولى.. نبيلة عبيد تكشف قصة حذف يوسف شاهين لقبها من تتر فيلم الآخر ورد فعلها.. فيديو

هل تقبل الصلاة على الكرسي؟

بعد هدفه في شباك سالزبورج.. رقم قياسي مميز يحققه محمد صلاح

ما السبب .. عروس تعرض خاتم زفافها للبيع قبل الفرح بـ25 يوما

أحمد حسن ينشر صورة برفقة ابنته .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألوان جذابة.. سعر غير متوقع لمجوهرات ياسمين صبري

بإطلالة جريئة .. تشارليز ثيرون تخطف الأنظار من نيكول كيدمان في العرض الخاص لـ Bombshell

سعر غير متوقع لساعة ياسمين صبري