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طريقة عمل عصير افوكادو للشيف شربيني

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:48 ص
طريقة عمل عصير افوكادو
طريقة عمل عصير افوكادو للشيف شربيني
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل عصير افوكادو بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير عصير افوكادو
افوكادو
زبادي
لبن
كريمة
عسل

طريقة عمل عصير افوكادو

* لعمل العصير ضعي الافوكادو في خلاط كهربائي مع الزبادي ثم اضيفي اللبن والعسل
* استمري في الخفق ثم اضيفي الكريمة حتى يصبح لديكي عصير متمازج قدميه مع قطع الثلج

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