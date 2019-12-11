بعد أزمة رفع الأثقال.. وزير الرياضة يوجه بوضع الحلول لمنع تناول المنشطات

تحرص وزارة الشباب والرياضة دائمًا على متابعة ودعم أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية سواء الأولمبية وغير الأولمبية والبارالمبية ، والذي يأتي في إطار إتجاه الدولة نحو الاهتمام بالحركة الرياضية المصرية وجعلها واحدة من أهم مقومات الدولة الشاملة الداعمة للاقتصاد الوطني، من خلال بناء أجيال مصرية رياضية فاعلة ومحققة للإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية.



ومن خلال المتابعة الشاملة من قبل وزارة الشباب والرياضة، لأزمة إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال، من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وبالتواصل الدائم مع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، ومن خلال تحقيقات اللجنة الوزارية التي شكلها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمراجعة كافة الإجراءات والتحقق من كل الملابسات التي أدت إلي وقف الاتحاد وضياع حلم تحقيق ميداليات أولمبية في لعبة رفع الاثقال بطوكيو 2020، والذى تسبب فى إهدار لطاقات شباب كان حلمهم رفع علم مصر في أولمبياد طوكيو.



ويقدر وزير الرياضة موقف اللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة القانونية، التي سعت بكل قوة في محاولة منها لرفع الإيقاف وعدم ضياع حلم مصر في تحقيق أبطال مصر لميداليات تضاف لسجل الرياضة المصرية، ولكن ضعف الموقف القانوني للاتحاد المصري لرفع الأثقال واستناد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وظهور أكثر من عينة إيجابية، وبتأكيد المحكمة الرياضية الدولية أدي في النهاية إلى تجميد نشاط الاتحاد المصري لرفع الأثقال وإيقافه لمدة عامين، الأمر الذي ترتب عليه عدم مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.



وبناءًا على ما سبق وحرصًا على مصلحة مصر العليا، وأبطالها الرياضيين في لعبة رفع الأثقال، وبناءًا على تقرير اللجنة المكلفة من قبل السيد وزير الرياضة والتي بدأت تحقيقاتها منذ شهر أكتوبر الماضي، اتخذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بتحويل كل من المسئولين عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال، والجهاز الطبي والإداري للنيابة العامة.



هذا ويتابع وزير الرياضة الأزمة مؤكدا على عدم سماحه بتكرار تلك الأزمات في أي اتحاد آخر، وموجهًا بإيجاد أفضل الحلول لأبطال مصر المتضررين من وقف الاتحاد من المشاركة في البطولات، وكيفية إستمرار اللعبة وتوسيع قاعدتي ممارستها ومنافستها على المستوى المحلي، والعمل على اكتشاف الموهوبين في تلك اللعبة وجاهزية أبطالها لأولمبياد 2024.



وشدد صبحي على ضرورة رفع الوعي بأضرار المنشطات لدى الرياضيين، موجهًا كافة المسئولين عن الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، بالمتابعة المستمرة للنظم الغذائية لكل اللاعبين، ومتابعة نشرات المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وقائمة الممنوعات من الفيتامينات التى من الممكن أن تضر اللاعبين المقبلين على المشاركة في بطولات قارية او عالمية.