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اقتصاد

سفير الإمارات: علاقتنا مع مصر استراتيجية ونستهدف بناء مصالح مشتركة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:58 م
جمعة مبارك الجنيبي
جمعة مبارك الجنيبي
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رنا اشرف - القسم الميدانى عدسه عمرو سعد
أكد جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية  أن الإمارات تطمح إلى إقامة علاقات حكومية و خاصة و مصالح مشتركة مع مصر، حيث إن البلدين يتمتعان بعلاقات استراتيجية وصداقات وشراكة قائمة على روابط سياسية واقتصادية واجتماعية فالهدف بناء مصالح مشتركة تقوم على محورين أساسيين تعاون تنموي وتعاون تجارى.

وأوضح سفير دولة الإمارات بالقاهرة فى كلمته اليوم فى منتدى الأعمال الإماراتي المصرى أهمية إقامة الزيارات واللقاءات بين البلدين وكان أهمها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضى و الذى أعلن خلالها عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية قيمتها ٢٠ مليار دولار و قد حرص البلدان على تأسيس هذه الروابط بالعديد من الاتفاقيات.

وقال جمعة مبارك الجنيبي إن الإمارات من أوائل الدول المستثمرة فى مصر فى مجالات الاتصالات و السياحة و الزراعة و الصناعة و فى إطار التحولات الاقتصادية العالمية تخلق الإمارات مناخا اقتصاديا تنافسيا مبنيا على المعرفة والابتكار والتركيز على القطاعات الرئيسية وهى الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والفضاء، كما وضعت تصورا مستقبليا للسنوات الخمسين المقبلة يقوم على تطوير الطاقات البشرية و تعزيز دور المعرفة و العلوم و التكنولوجيا وأنشطه البحث و التطوير.

وأشار السفير إلى أن التطورات الراهنة للاقتصاد المصرى والجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية فى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار من حيث القوانين والتشريعات وتهيئة البنية التحتية من أبرز العلامات الفارقه أمام القطاع الخاص المحلى والذى بدوره يعتبر مؤشر جذب يعزز ثقة المستثمرين.

وقدم السفير الشكر للحكومة المصرية على الجهود المبذولة مؤكدا أن منصة المنتدى موجودة لبحث القرارات المطلوبة لتعزيز الشراكة الاقتصادية خاصة مع وجود فرص مطروحة أمام الإمارات ومصر للارتقاء بحجم الشراكات الراهنة.

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