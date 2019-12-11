تجديد الثقة في محمود الصبروط وكيلا لوزارة الشباب والرياضة في القليوبية

جدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ثقته بالدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، وذلك للعام الثاني على التوالي.



وقال محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن تجديد الثقة يعد وساما على صدره من قبل المسؤولين خاصة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مشيرًا إلى أنه سيعمل على أن يكون عند ثقة المسؤولين خلال الفترة المقبلة.



وأضاف "الصبروط" أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مشيرا إلى أن الجميع بالمديرية على قلب رجل واحد، للنهوض بالمنظومة الرياضية.