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تعليم

مديرية تعليم الإسماعيليةً تحتفل بيوم الكفيف.. صور

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:36 م
صدى البلد
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انجي هيبة
شهد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية الاحتفالية السنوية الكبيرة التى نظمتها مديرية التربية والتعليم بالتعاون والتنسيق مع مدرسة النوروالأمل للمكفوفين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للكفيف والذى يتواكب مع اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة والتى أقيمت على مسرح مدرسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث.

وقد رافق المحافظ فى حضور الاحتفالية اللواء أكرم رشاد مساعد مدير أمن الإسماعيلية والدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم ومها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والمهندس أحمد المصرى رئيس مجلس أمناء وآباء المحافظة ونقيب المهندسين وفضيلة الشيخ وحيد عايش رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية وجمع كبير من قيادات التربية والتعليم ومجلس الأمناء وممثلى منظمات المجتمع المدنى والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

وقد تضمن برنامج فعاليات الاحتفالية السنوية لمدرسة النور والأمل للمكفوفين تقديم عدد من الفقرات الفنية و الغنائية والموسيقية والشعرية وابتهالات دينية لطلاب المدرسة .

وفى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة أشاد المحافظ بجهود جميع القائمين على هذه المدرسة التى تعتبر رمزا من رموز الاسماعيلية لكونها منارة اشعاعية ترعى هذه الفئة من أبناء المحافظة وأصدر توجيهاته بصرف مكافأة مالية بواقع مرتب شهر لجميع العاملين بالمدرسة .

وأكد على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى دعم ومساندة جميع فئات ذوى الاحتياجات الخاص ورعايتهم ودعم الموهوبين والمتميزين منهم .
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