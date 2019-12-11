وزير الائتمان بغانا: نتعاون مع الدول المجاورة لمواجهة الإرهاب.. فيديو

قال وزير الائتمان بغانا، إن بلاده تقوم بالاستثمار فى معظم المبادرات خاصة مع دول جنوب الصحراء لمساعدتها على الاستقلال، كما تتشارك فى المعرفة مع الاشقاء الافارقة والاتحاد الافريقي والذى يعمل على تجاوز الكثير من المراحل العملية والكثير من الإصلاحات العملية.





وأضاف رئيس بنك التنمية والائتمان، خلال كلمتها بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، قمت من قبل بطرح الإطار المؤسسي الخاص بتقييم مدى نقاط الدفع المختلفة خاصة فى المجالات الخاصة بالإرهاب ومكافحته، موضحًا أن غانا كانت ستتوقع ضربة وكانت تتحرك قبل أى ضربة متوقعة من الإرهاب.





وتابع قامت غانا بالتحدث مع الشركاء بشأن التعاون ضد الإرهاب وتطبيق استراتيجية الوساطة بحيث أنه عندما تقع اى احداث ارهابية أو نزاعات نتاكد ان هذا لن يؤثر على الاقتصاد او الوحدة الجمعية للمجتمع، مشيرًا إلى أنه كانت هناك بعض القضايا المحلية المتعلقة بالجماعات العرقية والتي تتصارع مع بعضها البعض وتم العمل على حلها، مؤكدًا أنه ليس على مستوى القارة فقط وكان لابد منا التحرك القوى.



