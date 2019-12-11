ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الأحد المقبل | آخر فرصة لقبول تظلمات التموين

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:46 م
التموين
التموين
Advertisements
محمد صبيح
أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر 2019، والتي كان من المقرر أن تنتهي بنهاية نوفمبر الماضي.

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير لها، إنها تسعى من وراء المد هو إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقديم تظلماتهم، مشيرة إلي أن الحكومة مهتمة برفع كافة الأعباء عن الفئات المهمشة.

وأضاف التقرير أن الوزارة تسعى لإعطاء المواطنين من أصحاب البطاقات ممن تم استبعادهم، لتقديم كافة المستندات الدالة علي أحقيتهم في الحصول على الدعم التمويني.

اجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع رؤساء شركات وقيادات وممثلي اللجان النقابية ومديري الإدارات ومديري الموارد البشرية لشركات (اسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، النيل للزيوت والصابون، أبو الهول للزيوت والمنظفات، النشا والخميرة والمنظفات، قها وادفينا للأغذية المحفوظة) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

حضر الاجتماع اللواء احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمحاسب شريف القليني نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، و رؤساء مجالس إدارات شركات الزيوت، وقها وادفينا، والنشا والخميرة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبحضور المكتب الاستشاري المنوط به مسؤولية إعادة الهيكلة وتطوير الشركات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المصيلحي على التواصل الدائم مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي توليها الوزارة أهمية خاصة في ظل وضع خطة استراتيجية لتطوير بعض من هذه الشركات ومنها شركتي "قها وإدفينا" وشركات الزيوت وشركة النشا والخميرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استمرار قبول تظلمات بطاقات التموين حتى نهاية نوفمبر الجاري

التموين: مد تظلمات المستبعدين من البطاقات يعطي مرونة لهم

غدا | آخر موعد لتلقي تظلمات المستبعدين من التموين

اليوم.. آخر موعد لتلقي تظلمات المستبعدين من التموين

مد فترة تلقي تظلمات التموين حتى 15 ديسمبر

التموين تبدأ تخفيض أسعار 4 سلع غدا.. اعرفها

ترشيحاتنا

اشتعال الصراع في المتوسط.. دولة أوروبية ترسل فرقاطة إلى قبرص وتهدد تركيا

قائمة أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

اختبر قوة ملاحظتك| هل يمكنك تحديد الاختلافات بين الصورتين في دقيقة؟

اخبار الفن | أول تعليق من رغدة على شيخوختها.. الحالة الصحية لـ صلاح السعدنى.. مي عمر ترد بقوة على ياسمين صبري ونسرين أمين

العفريت اللي مصور الصورة دي.. متابعة تسخر من إليسا لهذا السبب

مفاجأة .. 4 مشروبات سحرية للتخلص من غازات البطن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ثورة التضامن مع طفلة الـ فيس بوك | كل ما تريد معرفته عن أسباب وعلاج الطفل الشمعي

اختبر قوة ملاحظتك| هل يمكنك تحديد الاختلافات بين الصورتين في دقيقة؟

فستان فضي جريء .. كارول سماحة تثير الجدل بإطلالة غير تقليدية