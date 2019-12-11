سيرا على الأقدام.. رئيس الوزراء يتجول فى شوارع قرية غرب سهيل ويحاور الباعة والسائحين

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بجولة فى شوارع قرية غرب سهيل، سيرا على الأقدام على هامش مشاركته فى منتدى السلام والتنمية المستدامة في إفريقيا المنعقد بأسوان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأجرى مدبولى حوارا مع عدد من الباعة، سألهم خلاله عن حالة البيع والشراء، وزيارات السائحين، فأجابوا: "الدنيا أحسن بكتير، الحمد لله".



وخلال تجول رئيس الوزراء ، نادى عدد من مواطنى أسوان على عليه قائلين:" نورتوا مصر، يحيا الرئيس، ويحيا رجال الرئيس"، كما أجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد من السياح، وتمنى لهم إقامة سعيدة فى مدينة أسوان الساحرة، حيث أكدوا استمتاعهم بزيارتهم للمحافظة.