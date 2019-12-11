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فن

بـ إطلالة جذابة ... سارة نخلة تبهر متابعيها فى أحدث ظهور | شاهد

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:12 م
سارة نخلة
سارة نخلة
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سيد احمد
نشرت الفنانة سارة نخلة صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت سارة نخلة قائلة " bonjour ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : قمر - ماشاء الله - منورة. 

يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.

وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.
بـ إطلالة جذابة ... سارة نخلة تبهر متابعيها فى أحدث ظهور | شاهد
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