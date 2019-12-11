بـ إطلالة جذابة ... سارة نخلة تبهر متابعيها فى أحدث ظهور | شاهد

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلقت سارة نخلة قائلة " bonjour ".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : قمر - ماشاء الله - منورة.



يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.



وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.