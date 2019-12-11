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اقتصاد

المهندس أمجد حسنين مديرا تنفيذيا لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:28 م
آمنة عبدالعظيم
أعلن مجلس إدارة شركة سيتي إيدج تعيين المهندس أمجد حسنين مديرا تنفيذيا للشركة خلفا لـ عمرو القاضي الذي قد تقدم باستقالته من المنصب لظروف خاصة.

وتولى عمرو القاضي هذا المنصب لمدة عامين استطاع فيها أن يضع الشركة في مصاف كبرى الشركات العقارية في مصر وأن يخلق علامة تجارية ضخمة وناجحة لدى قطاع عريض من المستهلكين في مصر وخارجها.

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وتم اختيار أمجد حسنين لهذا المنصب لما يتمتع به من خبرة عَمَليه على مدار حياته وما لعبه من دور محوري في مجال بناء صناعة التطوير العقاري في مصر والخليج.

وساهم "حسنين" على مدار حياته العملية في تأسيس عدد من شركات التطوير العقاري الكبرى وشغل مناصب تنفيذية مختلفة بها، وبالإضافة إلى إنجازاته الضخمة في أَوساط الشركات العالمية يشغل "حسنين" منصب نائِب الرئيس "لـغرفة إدارة التطوير العقاري" وعضو مجلس إدارة غرفة الاستثمار العقاري.

يشار إلى أن سيتي إيدج للتطوير العقاري من الشركات الرائدة في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية بالسوق المصري. وتأسست الشركة عام 2017 كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان (HDBK.CA)، وتقوم الشركة بتطوير وإدارة تطوير مجموعة من المشروعات العقارية والمتميزة في مصر والتي تتضمن العديد من فئات الأصول العقارية.

وتمتلك الشركة محفظة متنوعة من الأراضي لصالح عملاء الطرف الثالث تتضمن ممتلكات عقارية غير مباشرة تحت إدارتها المباشرة، وهي محفظة ضخمة تتضمن باقة واسعة من الاستثمارات في كافة فئات الأصول العقارية، بما في ذلك عددٌ من المشروعات السكنية والمولات التجارية و الفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية.

وحصلت الشركة مؤخرًا على جائزة "أسرع الشركات العقارية نموًا في مصر".

من ناحية أخرى، تبحث الشركة دائمًا عن فرص جديدة وشراكات استراتيجية لتساعدها على تنفيذ خططها وأهدافها الطموحة للنمو والتوسع.
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