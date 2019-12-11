إقبال كثيف على العضويات الجديدة بالأهلي قبل رفع رسوم الاشتراك

عقدت لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة اجتماعا اليوم أجرت خلاله العديد من المقابلات الخاصة مع المتقدمين للحصول على العضويه العامة للنادى وعضوية فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة.



شهد اليوم إقبالا كثيفا من جانب الراغبين فى الحصول على عضوية النادى بعد قرار مجلس الإدارة الأخير برفع قيمة العضوية العامة في مقر الجزيرة للمؤهل العالي من 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه ، ودون المؤهل العالي من 600 ألف جنيه إلى مليون جنيه، وفرع الشيخ زايد للمؤهل العالي من 175 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وما دون المؤهل العالي من 250 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.



وبالنسبة لفرع القاهرة الجديدة ترتفع قيمة العضوية للمؤهل العالي من 200 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وما دون المؤهل العالي من 300 ألف جنيه الى 400 ألف جنيه ، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2020.



وتكثف اللجنة من اجتماعاتها فى الآونة الأخيرة من أجل فحص الطلبات الكثيرة المقدمة من جانب الراغبين في الحصول على عضوية النادى سواء العامة أو الخاصة بفرعي النادى بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة.