مستشار لوائح دولي : تعاقد كهربا مع الأهلي صحيح 100%

كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية تفاصيل جديدة حول مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا فى صفوف النادى الأهلي فى الدورى الممتاز ودورى ابطال افريقيا.



ووقع كهربا على عقود انتقاله للأهلى لمدة 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر، فى حضور وكيله ووالده وأمير توفيق مدير التعاقدات الحمراء، ليصبح الجناح الدولى أول صفقات الأهلى الشتوية.



قال محمد فضل الله في تصريحات خاصة لصدى البلد .. البطاقة المؤقتة الخاصة باللاعب كهربا التى حصل عليها من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا سارية ولم يتم الغاؤها ويلعب بها لحين الفصل فى النزاع مع نادى الزمالك فى الشكوى المقدمة من مسؤولى الأخير.



تابع.. فسخ العقد من طرف واحد ممنوع وفقا لقواعد الاتحاد الدولى لكرة القدم ولكن الاتحاد الدولى لكى لا يمنع اللاعب من ممارسة كرة القدم يقوم باصدار البطاقة المؤقتة للاعب لكى يمارس كرة القدم لحين الفصل فى النزاع اذا كان اللاعب على حق ليكون الأمر عادى لو الاعب أخطأ يعاقب بالغرامة المالية وإيقاف للاعب من اربعه الى ستة أشهر.



اضاف الدكتور محمد فضل الله.. كهربا بإمكانه ان يلعب بصفوف النادى الأهلي فى الدور الثانى من الدورى فى حال قيده فى سجلات لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة اذا لم يتم الفصل فى النزاع لصالح الزمالك.



لفت إلى أن مشاركة كهربا مع النادى الأهلي افريقيا نتوقف على لحاقه القيد الافريقى الثانى مشيرا إلى أنه إذا ما كان اللاعب سبق قيده فى صفوف الزمالك فى النسخة الخاصة بدورى ابطال افريقيا يلغى القيد ويتم الرفع من قائمة القلعة البيضاء..

