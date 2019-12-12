خالد يناشد رئاسة الوزراء: طرف صناعي ينقذ مستقبل أسرتي من الضياع

ناشد المواطن خالد على بسيوني، المقيم بمحافظة البحيرة كوم حمادة قرية الطود، والبالغ 55 عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، رئاسة الوزراء ، توفير كرسي متحرك.





وقال فى رسالته، "أحتاج إلى طرف صناعى تحت الركبة اليمنى لأنى جربت المصرى والتركى وتعبنى، وأنا مدرس ابتدائي وحاليا في إجازة مرضية بسبب البتر"،





وناشد رئاسة الوزراء، توفير كرسى متحرك، فى أسرع وقت رأفة بحالته الصحية؛ وللتواصل مع الحالة 01067605256 .



