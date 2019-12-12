ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

خالد يناشد رئاسة الوزراء: طرف صناعي ينقذ مستقبل أسرتي من الضياع

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:25 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
ناشد المواطن خالد على بسيوني، المقيم بمحافظة البحيرة كوم حمادة قرية الطود، والبالغ 55 عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، رئاسة الوزراء ، توفير كرسي متحرك.

وقال فى رسالته، "أحتاج إلى طرف صناعى تحت الركبة اليمنى لأنى جربت المصرى والتركى وتعبنى، وأنا مدرس ابتدائي وحاليا في إجازة مرضية بسبب البتر"، 

وناشد رئاسة الوزراء، توفير كرسى متحرك، فى أسرع وقت رأفة بحالته الصحية؛ وللتواصل مع الحالة 01067605256 .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
Advertisements

ترشيحاتنا

مصطفى الفقي: مقتل ريجيني مرتبط بالأطماع في الغاز

أول تعليق من فايلر عقب ثلاثية الأهلي أمام وادي دجلة

لواء متقاعد: تدريبات القوات البحرية رسالة ردع لكل من يحاول تهديد مصالح مصر

بعد وفاة هنا وسليم.. كيف تحمي أطفالك من شاحن الهاتف ؟ ..صور

الإفتاء توضح عقوبة الزنا وكيفية التوبة لكبيرة من الكبائر

هاني رمزي: أتحفظ على انضمام كهربا للأهلي ومباراة الزمالك وبيراميدز قمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدمة العمر.. فتاة تضع كاميرا مخفية في منزلها فتكتشف حقيقة صديقتها

رئيس شركة يفاجئ العاملين بـ 50 ألف دولار هدية لكل موظف