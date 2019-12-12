خالد يناشد رئاسة الوزراء: طرف صناعي ينقذ مستقبل أسرتي من الضياع

ناشد المواطن خالد على بسيوني، المقيم بمحافظة البحيرة كوم حمادة قرية الطود، والبالغ 55 عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، رئاسة الوزراء ، توفير كرسي متحرك.
وقال فى رسالته، "أحتاج إلى طرف صناعى تحت الركبة اليمنى لأنى جربت المصرى والتركى وتعبنى، وأنا مدرس ابتدائي وحاليا في إجازة مرضية بسبب البتر"،
وناشد رئاسة الوزراء، توفير كرسى متحرك، فى أسرع وقت رأفة بحالته الصحية؛ وللتواصل مع الحالة 01067605256 .
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .