تشكيل وادي دجلة فى مواجهة الأهلي بـ الدوري المصري

أعلن تاكيس جونياس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل، فى إطار مباريات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز لكرة القدم .



ويقود مروان حمدي بجانب رفيق كابو وعبد الكبير الوادي خط هجوم وادي دجلة أمام النادي الأهلي.



وشهد تشكيل دجلة، تواجد عبد الكبير الوادي بجانب رفيق كابو في خط الهجوم، فيما يشغل إيزهاكو يعقوبو مركز الظهير الأيسر.



وجاء تشكيل وادي دجلة أمام الأهلي كالتالي:



حارس: محمد عبد المنصف.



الدفاع: إيزهاكو يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – عبد الرحمن بودي.



الوسط: محمد هلال – محمد عبد العاطي – محمد رضا.



الهجوم: عبد الكبير الوادي – مروان حمدي – رفيق كابو.