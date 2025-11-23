الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل حول دليل الطالب الجامعي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهلة الشربيني

نظم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات ، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، ورشة عمل حول إعداد دليل الطالب الجامعي بالجامعات المصرية، واستعراض أفضل الممارسات الدولية وآليات تطوير الدليل  في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.

ورشة عمل بعنوان " دليل الطالب الجامعي”

شارك بالورشة الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، الدكتورة شيرين يحيى مستشار وزير التعليم العالي لشئون الطلاب ذوى الاعاقة، الدكتور أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي للشؤون الطلابية ، الدكتور  هلال عفيفي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب ، الدكتور شريف العطار نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب.

وأدار جلسات الورشة الدكتور ماجد نجم، الرئيس الأسبق لجامعة حلوان، حيث شارك أيضاً بالحضور والمناقشات فريق عمل الادارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بالمجلس.

وتناولت الورشة أهمية وجود دليل شامل يعرّف الطالب بحقوقه وواجباته، وسياسات الجامعة والخدمات المتاحة، مستفيدة من عرض دولي حول أوضاع الطلاب في الولايات المتحدة وتجارب الجامعات العالمية.

كما ناقشت الورشة واقع دليل الطالب في الجامعات المصرية وأكدت ضرورة التحول إلى النشر الإلكتروني لضمان التحديث المستمر وسهولة الوصول.

في سياق تعزيز الخبرات، قدّمت الخبيرة الدكتورة أليسون جاريت من هيئة فولبرايت نموذجًا متكاملاً لمحتوى الدليل المثالي، وتبادَل المشاركون مقترحات عملية لتعميمه، مثل توفير رموز QR، إدراج الدليل في أسبوع التهيئة، وتعزيز دور اتحاد الطلاب.

وبعد تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل، تم الاتفاق على أبرز الأقسام التي يجب تضمينها في الدليل، ومنها: التمهيد، جهات الاتصال الأساسية، التقويم والإجراءات الأكاديمية، سياسات الغياب والسلوك الطلابي، الإسكان الجامعي، حقوق الطالب، وإجراءات الطوارئ، بالإضافة إلى مقترح تضمين ملخص عن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد).

واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية إعداد دليل طلابي موحّد وشامل يعكس المعايير الدولية، ويدعم جودة التجربة الجامعية داخل الجامعات المصرية.

التعليم العالي اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت الجامعات المصرية

