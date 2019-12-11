كل يوم جديد | طلاب المنيا والمنصورة يزورون مشروعات هضبة الجلالة

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وأشار أحمد الشيخ القائم بعمل رئيس قطاع مكتب الوزير حرص الوزارة على متابعة ما يرد إليها من ردود أفعال طلاب الجامعات المشاركين في الزيارات، مشيرًا إلى أن زيارة طلاب الجامعات المصرية للمشروعات القومية الكبرى في نطاق الجمهورية، يأتي في ضوء توجيهات د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتكثيف زيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية العملاقة؛ لتعريف طلاب الجامعات المصرية بطبيعة تلك المشروعات، وآثارها الإيجابية على دفع عجلة الاقتصاد المصري، وكذلك إطلاعهم على الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية في كافة المجالات.



وفي ختام جولتهم أشاد الطلاب بما شاهدوه من مشروعات قومية كبرى، تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بالدولة، وإقامة تجمعات عمرانية وصناعية جديدة، تؤكد حرص القيادة المصرية على النهوض بالوطن وتحقيق النهضة لشبابه.

برعايه د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلق الفوج الثاني عشر من طلاب جامعتي (المنيا والمنصورة)؛ لزيارة المشروعات القومية التنموية بهضبة الجلالة، وذلك في إطار مبادرة كل يوم جديد.وأكد د.عبد الغفار أن الهدف من المبادرة هو رفع الوعي الوطني لدى شباب الجامعات بالخطط التنموية التي تنفذها الدولة، وتعريفهم على أرض الواقع بحركة البناء والتعمير، فضلًا عن تنمية قيم الانتماء والمواطنة، وحب العمل لدى الطلاب، وتعزيز رغبتهم في المشاركة المجتمعية.ومن جانبه أكد د.مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا على حرص الجامعة على ربط الطلاب وتعريفهم بالمشروعات القومية، وآثارها الإيجابية في دفع الاقتصاد المصري، وكذلك تعريفهم بالجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في كافة المجالات، والارتقاء بقدراتهم العملية والتعليمية.وخلال الزيارة تفقد الطلاب مصنع الرخام العالمي، والذي يعد من أهم المشروعات القومية بهضبة الجلالة، لاحتوائه على محاجر يوجد بها أفضل أنواع الرخام العالمية بالشرق الأوسط، ومساهمته في تغطية الإنتاج المحلي والتصدير الدولي، ومن المتوقع التوسع به ليشمل 7 مصانع أخري، تستهدف توفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب، كما قام الطلاب بتفقد مدينة الجلالة الجديدة التي تُعد أحد التجمعات العمرانية التجارية والتعليمية والصناعية الجديدة بالمنطقة، وتفقد الطلاب أيضا جامعة هضبة الجلالة بما تضمه من المباني الإدارية والسكن الطلابي، بالإضافة إلى زيارة لمنتجع الجلالة السياحي والذي يُضاهي المنتجعات العالمية، ويضم أفخم المرافق السياحية، والسياحة العلاجية، وأماكن للتخليص الجمركي، وترفليك سياحي بطول 4.5 كيلومتر.