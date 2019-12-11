قبل تداولها.. ضبط كميات شوكولاتة فاسدة بمصنع في القناطر|شاهد

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان حملات مكثفة اليوم على أحد مصانع إنتاج الشوكولاتة بمنطقة شبين القناطر واسفرت عن ضبط مصنع غير مستوف للاشتراطات الصحية ولا يحمل المدير المسئول شهادة صحية تسمح له بالعمل في مجال الأغذية.



وتم ضبط 50 كرتونة شوكولاتة، تحتوي الكرتونة الواحدة على 12 عبوة، تزن الواحدة 600 جرام، يرجع سبب ضبطها إلى أن المكونات المدونة على العبوة الحاوية، مخالفة لحقيقة المكونات الداخلية للمنتج.



كما تم ضبط 2 جركن زيت، يحتوي الواحد منها على 25 لتر زيت، وتبين أن الزيت الموجود داخل الجركن، مخالف للمدون علي العبوة الحاوية، ولا يوجد تاريخ إنتاج أو صلاحية، وموضوع فى جركن سبق استعماله ومتسخ وهذا فساد وغش تجاري.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات، وإبلاغ النيابة العامة بشأن إغلاق المنشأة، حيث ضم الفريق سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، ومحمد عبدالمعطي مراقب أول الأغذية بمديرية الصحة، ومن مكتب الأغذية بشبين القناطر، أحمد مختار الصياد رئيس مكتب الأغذية بشبين القناطر، ومفتشي الأغذية محمد أحمد الدبيس، وعبدالرحمن أبو رية.

