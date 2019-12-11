هوكي الشرقية يفوز بلقب أفضل فريق في إفريقيا

حصد نادي الشرقية الرياضي جائزة أفضل فريق هوكي بقارة إفريقيا، من اتحاد الاتحادات الإفريقية "أوكسا" كأفضل إنجاز لفريق هوكي عن الفترة الماضية.



تسلم الجائزة سيف حامد رئيس الاتحاد الافريقي للهوكي، في الاحتفالية التي نظمها اتحاد الاتحادات الافريقية، ومن المقرر أن يقوم الاتحاد الافريقي بدوره بتسليمها للاتحاد المصري، ومن ثم تسليمها إلى نادي الشرقية بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الفريق وتتويجه بلقب بطولة إفريقيا للأندية.



ويعد ما حققه فريق الهوكي بالنادي يستحق التكريم، بعد أن كتب تاريخا مشرفا من خلال البطولات التي حصدها خلال الفترة الماضية، خاصة على الصعيد القاري.