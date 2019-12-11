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قادرون على مواجهة اي تهديد | الحلبي: تدريبات القوات البحرية تمت بالذخيرة الحية|فيديو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:44 م
القوات البحرية
القوات البحرية
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عمرو ممدوح
قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار باكاديمية ناصر العكسرية، إن الأنشطة التي قامت بها القوات البحرية المصرية اليوم، أنشطة احترافية، وكلها بالذخيرة الحية.

وأضاف الحلبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الجميع يرى التهديدات في البحر الابيض المتوسط من بعض الدول.

وأشار المستشار باكاديمية ناصر العكسرية، إلى أنه إذا لم تكن هناك قوة تحمي هذه الثروات ستكون مطامع للكثيرين.

وأوضح اللواء هشام الحلبي، أن العمل العسكري والتجهيز عندما يسبق باقي القوى فهي نقطة تحسب للقوات المسلحة والشعب المصري، مشيرا إلى أن مسرح العمليات التي جربت بها التدريبات هي شريحة من الارض محتمل أن يحدث بها تهديدات.

وأكد أن القوات المسلحة لديها القدرة على مواجهة أي تهديدات، مشيرا إلى أن مسرح العمليات الذي يمكن أن يشهد تهديدات، تم التدريب فيه بالذخيرة الحية، وذلك أمر هام جدا، ودليل على احتراف العمل العسكري.
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