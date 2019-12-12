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منوعات

الساعة 12:12 يوم 12/12.. العالم على موعد مع القمر الذئب

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:06 ص
القمر
القمر
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أماني إبراهيم
ستحدث اليوم ظاهرة القمر الكامل للعقد الحالي، في توقيت مميز لن ينسى.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فسيصل حجم القمر الكامل إلى ذروته، في تمام الساعة 12 منتصف الليل و12 دقيقة، ليظهر القمر المكتمل في الساعة 12:12 يوم 12/12.

وسيظهر القمر الممتلئ في شرق الولايات المتحدة، وسيكون ساطعا ومرئيا حول العالم أيضا ولكن ليس بنفس القوة، وأعلنت وكالة ناسا في بيان لها: "سيكون مسار القمر عالميا عبر السماء، وسيظهر بحجم أكبر بسبب المواقع النسبية للقمر والشمس".

وستحدث ظاهرة اكتمال القمر عندما يكون على الجانب الآخر من الأرض في اتجاه الشمس، مما يجعل الجانب القريب من القمر مضاء بالكامل، ويُعرف القمر الكامل لشهر ديسمبر باسم "القمر البارد" لأن شهر ديسمبر يتميز بانخفاض درجات الحرارة، ويُعرف أيضًا باسم Long Night Moon.

لن تتكرر هذه الظاهرة قبل عام 2029، وسيكون أول اكتمال القمر في 2020 تحديدا في 10 يناير واسمه "القمر الذئب".
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