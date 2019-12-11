تعرف على اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية بالقانون الجديد

كشف النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، عن اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية، التي وافقت اللجنة على إنشائه بموجب مشروع قانون الصحة النفسية الجديد، مؤكدا أن المجلس سيضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، فضلا عن نشر تقارير دورية عن أعمال المجلس طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.



وأوضح المشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المجلس سيعمل أيضا على مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتع المرضى النفسيين بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون، بجانب البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.



وتابع النائب سرد اختصاصات المجلس، مشيرا إلى أنه سيضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت النفسية، لافتا إلى وجود لجنة فنية من الأطباء المتخصصين داخل المجلس للإطلاع على سجلات المرضى عند الزوم.