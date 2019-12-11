سقوط صاروخين في محيط مطار بغداد

نقلت قناة "الحدث" عن مصادر بالعراق أن صاروخي كاتيوشا سقطا في محيط مطار بغداد دون تسجيل خسائر.



من جانب آخر، ذكرت مصادر إنه تم تأجيل جلسة البرلمان العراقي لحين الاتفاق على صيغة توافقية بشأن المواد المختلف عليها في قانون الانتخاب، وفق ما أوردت وسائل إعلام.



وتعد جلسة البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، جلسة اعتيادية للتصويت على قانون الانتخابات الجديد ومشاريع قوانين أخرى.



وأوضح بيان صادر عن مجلس النواب العراقي، أن جدول أعمال جلساته يتضمن التصويت على عدد من مشاريع القوانين أبرزها قانون الانتخابات البرلمانية ومقترح التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والإرهابية والأخطاء العسكرية.



وسبق للبرلمان العراقي أن صوّت قبل أيام على حل مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات في البلاد، وتشكيل أخرى جديدة تضم 9 قضاة يتم اختيارهم بالقرعة.



ويعتمد قانون الانتخابات العراقي الجديد عملية الفرز الإلكتروني كبديل لليدوي في أي انتخابات مقبلة تشهدها البلاد.



ويعد تعديل قانون الانتخابات وتسمية مجلس مفوضية جديد لإدارة الانتخابات العراقية المقبلة أحد أبرز مطالب المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة في بغداد و9 محافظات جنوبية منذ الأول من أكتوبر الماضي.