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رياضة

عنتر وجابر على رادار المصرى.. الزمالك يسعى لضم نجم المنتخب الأولمبي قبل الأهلي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:19 م
محمد عنتر
محمد عنتر
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
طلب مجلس ادارة نادي المصري الحصول على خدمات الثنائي محمد عنتر وإسلام جابر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ياتي هذا في إطار صفقة شراء نادي الزمالك لكريم العراقي لاعب الفريق البورسعيدي ومنتخب مصر الأولمبي.

وكان الزمالك فتح خط مفاوضات مع مسئولي المصري للتعرف على طلباتهم بخصوص الاستغناء عن خدمات اللاعب.

وطلب نادي المصري ضم ثنائي الزمالك بصفة نهائية بالإضافة إلى مقابل مادي، وهو ما رفضه مسؤولو النادي الأبيض في ظل رغبتهم في خروج عنتر وجابر على سبيل الإعارة فقط.

وأبدى مسؤولو القلعه البيضاء من قبل رغبتهم في التعاقد مع اللاعب الشاب كريم العراقي الذي تألق مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي فاز بلقبها الفراعنة، خاصة أنه يعتبر أيضًا أحد أهداف النادي الأهلي.
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