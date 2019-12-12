عمر خطف قلب أية.. دباح الآثار يحتفل بزفاف نجله بحضور الأمين العام وحراس الحضارة..صور

إحتفل عاطف الدباح مدير مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بزفاف نجله عمر علي الأنسة أية جمال، بحضور الأهل والأصدقاء والأقارب، وكانت كاميرا موقع صدي البلد حاضرة.



وحرص عدد كبير من قيادات الآثار والعاملين فيها على حضور الزفاف وتهنئة الدباح، وكان على رأس الحضور د.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.



ومحمد شيحة نائب الأمين العام،والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية،والدكتور ضياء زهران نائب رئيس القطاع.



والدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف الإسلامي،والدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام متحف المنيل،والدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية آثار جامعة القاهرة.



ويتقدم موقع صدي البلد بالتهنئة للدباح والعريس والعروس،متمنين لهم حياة زوجية سعيدة.