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مصطفى الفقي يكشف سبب رفض الاتحاد الأوروبي انضمام تركيا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:43 ص
صدى البلد
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توك شو
قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن هناك رفضا كاملا للكيان التركي في أوروبا، نظرا للمواجهات التاريخية بينهم والصراعات القديمة، والتي تظهر بشكل واضح في مواقف فرنسا التاريخية.

وتابع "مصطفي الفقي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، أن مواقف أردوغان الحادة والدائمة في التعامل مع دول المنطقة، تجعل من تركيا نموذج معاد للعالم الأوروبي، فضلا عن الصراعات التاريخية السابقة خلال الحكم العثماني.

وأضاف المفكر السياسي، الدكتور "مصطفي الفقي"، أن "أردوغان" ليس نموذجا للشعب التركي، حيث تجبر الرئيس التركي علي شعبه وجيشه.

وأشار الدكتور "مصطفي الفقي"، المفكر السياسي، إلي أن هناك محاولات مستميتة من تركيا للإيقاف معدلات النمو الاقتصادي السريعة في مصر.
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