اليوم.. نقابة البترول تدشن مؤتمرا لإعلان مشروع تأمين جماعي للعاملين



يعتبر هذا المشروع، هو حجر الأساس لطرح مكافأة لنهاية الخدمة، باسبابها المتعددة من خلال صندوق النقابة العامة للبترول.



يذكر أن الأمر يؤدي إلى رفع العبء عن كاهل العاملين بعد تركهم الخدمة، وبلوغ السن قمة العطاء الوظيفي.



أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران رئيس النقابة العامة، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، تدشين مؤتمر صحفي، وذلك اليوم الخميس ١٢ ديسمبر بمركز المؤتمرات بمنار مصر للبترول، للإعلان عن مشروع التأمين الجماعي للعاملين بقطاع البترول.إقرأ أيضا: