لمحاربة الغلاء.. تشغيل السوق الحضاري بمدينة باريس في الوادي الجديد

قال كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد إنه تم تشغيل السوق الحضاري بالمدينة وفتحه أمام الباعة والمواطنين اليوم الأربعاء .



وأشار ابراهيم إلى أنه تم نقل جميع الباعة الى السوق الحضارى إضافة الى دعم السوق بسيارات جهاز الخدمة الوطنية المتنقلة التى توفر جميع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.



وأوضح أن السوق مقام على مساحة 1470 م 2 وبه51 محلا تجاريا و20 فرشة للباعة المؤقتين وبتكلفة 1.9 مليون جنيه مضيفا إن السوق سيسهم ايضا فى تسويق منتجات المواطنين فى القري.



وأشار إلى أن تشغيل السوق الحضاري سيعمل علي الحد من جشع التجار وتوفير السلع باسعار مخفضة في متناول الجميع .



وأكد إبراهيم أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس تواصل خطة التنمية المحلية الموحدة التى تشمل رصف طرق وتوصيل المرافق وتحسين البيئة واعمال النظافة المستمرة.