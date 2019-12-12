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مصر لها دور أفريقي تاريخي.. مساعد وزير الخارجية الأسبق يعلق على منتدى أسوان للسلام

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:26 ص
منتدى أسوان للسلام
منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بأفريقيا
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هاني حسين
قال السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تعليقًا على منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، إن مصر تمتلك حضارة وتقاليد راسخة ودورا أفريقيا تاريخيا.

وأضاف نبيل بدر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن مصر لها رؤية واضحة لما ينبغي لأفريقيا أن تقوم به ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه افريقيا.

وتابع نبيل بدر "صيغة المنتدى بها الكثير من مجالات الحركة وحريتها وصيغة تسمح بتبادل الرأي وفتح آفاق غير مقيدة للأوضاع القائمة".

وأكمل نبيل بدر "صيغة منتدى أسوان يشارك فيها الشباب الأفريقي الذي يعتبر عصب المستقبل ويمتلك الرؤية والقدرة على التأثير في المجتمع ".

وأوضح نبيل بدر "الشباب هو الأرضية المناسبة والبيئة الحاضنة لأي تطور، مضيفا:" قضية إعادة الإعمار مطروحة والكل يتطلع إلى إعادة الإعمار".

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