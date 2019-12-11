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فن

موجز السوشيال ميديا.. إليسا تحيى ذكرى وفاة نجيب محفوظ.. والجمهور يوجه رسائل لـ محمد إمام

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:51 م
صدى البلد
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سيد احمد
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حسين فهمي وهنيدي ومنى زكي أبرز الحضور | 40 صورة من عزاء سمير سيف