موجز السوشيال ميديا.. إليسا تحيى ذكرى وفاة نجيب محفوظ.. والجمهور يوجه رسائل لـ محمد إمام

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
بـ إطلالة جذابة ... سارة نخلة تبهر متابعيها فى أحدث ظهور | شاهد
كن على طبيعتك ... عمرو جمال يشارك صورة له مع جمهوره | شاهد
شاهد ... رسائل لـ محمد الشرنوبى بعد إعلان خطوبته لـ مديرة أعمال أنغام
إليسا تحيى ذكرى وفاة نجيب محفوظ بـ هذه الطريقة ... شاهد
قبل بدئه في عمل جديد.. الجمهور يوجه رسائل لـ محمد إمام.. شاهد
تصبح على العنكبوت ... أحمد السقا يشوق جمهوره لـ فيلمه الجديد .. شاهد
بـ إطلالة جذابة ... سارة نخلة تبهر متابعيها فى أحدث ظهور | شاهد
كن على طبيعتك ... عمرو جمال يشارك صورة له مع جمهوره | شاهد
شاهد ... رسائل لـ محمد الشرنوبى بعد إعلان خطوبته لـ مديرة أعمال أنغام
إليسا تحيى ذكرى وفاة نجيب محفوظ بـ هذه الطريقة ... شاهد
قبل بدئه في عمل جديد.. الجمهور يوجه رسائل لـ محمد إمام.. شاهد
تصبح على العنكبوت ... أحمد السقا يشوق جمهوره لـ فيلمه الجديد .. شاهد