لـ السهرة .. طريقة المقبلات بالتوست خطوة بـ خطوة

تعد المقبلات من الوجبات التى يفضلها جميع الاشخاص، فهى تمد الجسم بالطاقة وخاصة إذا تم إعدادها فى المنزل بطريقة صحية، ولذلك سنقدم إليكم طريقة عمل مقبلات التوست على طريقة الشيف الشربينى.



مكونات مقبلات التوست:-

- عيش باجيت

- عيش توست

- لبنة

- زعتر

- أعشاب

- زبدة

- ثوم

- تركي مدخن

- زيت زيتون

- زيتون شرائح

- زيتون مخلي

- روزبيف

- طماطم شيري

- حبة البركة

طريقة تحضير مقبلات بالتوست:-



- تخلط الزبدة مع اللبنة مع الزيتون في الكبة



- يحمص التوست والعيش الباجيت



- يضاف الخليط في كيس حلواني ثم يزين به العيش ويضاف التركي المدخن



- تقدم بعد تزيينها بالطماطم شيري والزعتر وحبة البركة



