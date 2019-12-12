أسامة عرابي: أداء الأهلي رائع مع فايلر ورمضان صبحي نضج كرويا

أكد أسامة عرابي نجم الأهلي السابق أن مستوى الفريق الأحمر تطور كثيرا منذ تولى السويسري رينيه فايلر القيادة الفنية للفريق وخاصة من الناحية الهجومية.



وقال عرابي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " رمضان صبحي نضج كرويا وأصبح مصدر خطورة كبيرة على مرمى المنافسين، ورحيله بنهاية الموسم سيكون خسارة كبيرة للفريق الأحمر".



وفاز الأهلي على وادي دجلة بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري ليحقق الفوز الخامس على التوالي بالمسابقة.