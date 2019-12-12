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فن

رجالي الأعزاء.. أسماء أبو اليزيد مع محمد كيلاني وأحمد مجدي في كواليس الآنسة فرح

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:32 ص
اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد
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شروق ابراهيم
نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا تجمعها بالفنان محمد كيلاني وأحمد مجدي من كواليس مسلسل "الآنسة فرح".

وعلقت أسماء أبو اليزيد على الصورة، "رجالي الاعزاء".

وانتهت أسماء أبو اليزيد، من تصوير الجزء الأول من مسلسل "الآنسة فرح"، الذي تقدم من خلاله أولى بطولاتها الدرامية مع الفنانة رانيا يوسف حيث من المقرر أن يعرض أوائل شهر يناير .

وتواصل أبو اليزيد، حاليا تصوير الجزء الثاني من المسلسل مع باقي أبطال العمل جيلان علاء ومريم الخشت ومحمد الكيلاني وعارفة عبدالرسول وهبة مجدي، وهو من إخراج أحمد الجندي.

تدور أحداث المسلسل حول فرح الذي تعمل جرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها، أما والدتها صغيرة في العمر لزواجها المبكر، وإنجابها فرح في أول حياتها الزوجية مما جعل فارق السن بينهما صغير.

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